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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم دورات لتعليم الهيروغليفية والهيراطيقية

مكتبة الإسكندرية تنظم دورات لتعليم الهيروغليفية والهيراطيقية
مكتبة الإسكندرية تنظم دورات لتعليم الهيروغليفية والهيراطيقية
أ ش أ

 أعلنت مكتبة الإسكندرية، أنها ستنظم من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، دورات مكثفة لتعليم الخطوط المختلفة للكبار والشباب وكافة المهتمين بدراسة وتعلم الخط الهيروغليفي والهيراطيقي.
وذكرت المكتبة - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - أن دورة تعليم الهيروغليفية (المستوى الأول) تقام تحت عنوان "تعلم معنا الهيروغليفية"؛ ويُدرس فيها الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم، أستاذ دكتور الآثار المصرية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية .
وأوضحت أن الدورة تلقي الضوء على أهم الموضوعات الأساسية لتعليم اللغة المصرية بما يمكن من قراءة أسماء الملوك وأسماء النبلاء، وكذلك النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية، والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة.
وتأتي دورة تعليم الهيراطيقية (المستوى الأول)، والتي يُدرس فيها الدكتور محمد حسن إسماعيل، دكتوراه في الآثار المصرية، فتقدم منهجًا أكاديميًا لتدريب المشاركين على قراءة وتحليل الخط الهيراطيقي باعتباره الخط اليومي والإداري والأدبي الأبرز في مصر القديمة، مع التركيز على تتبع التطور الباليوجرافي للعلامات الهيراطيقية عبر العصور المختلفـة ووفقًا لاختلاف المصدر وطبيعة النص، من خلال نماذج مختلفة مختارة من البردي والأوستراكا، وتبدأ الدورات في 26 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط يحرص منذ أن تم افتتاحه عام 2003 على تنظيم الدورات والتي يحرص على حضورها مفتشي الآثار، وأمناء المتاحف، وطلبة الدراسات العليا، والمرشدين السياحين والهواة، وهو الأمر الذي شجع مركز دراسات الخطوط على الاستمرار نحو تلبية رغبات محبي تعلم الخطوط.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي دورات مكثفة لتعليم الخطوط المختلفة للكبار والشباب تعلم الخط الهيروغليفي والهيراطيقي

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