بريكس: بيلاروسيا تسجل نموا 1ر3% في الاستثمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026

أعلن النائب الأول لوزير الاقتصاد في بيلاروسيا إيفان فيجنوفيتس ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد البيلاروسي بنسبة 1ر3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وسجلت الاستثمارات في الآلات والمعدات والملكية الفكرية أعلى معدلات النمو، إذ ارتفعت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 8ر5% فيما زادت الاستثمارات في الملكية الفكرية بما يشمل المعرفة الفنية والبحوث والتطوير بأكثر من 6%.

وحدد فيجنوفيتس قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة باعتبارهما من المجالات ذات الأولوية في توجيه الاستثمارات، مؤكدا أهمية دعم الأنشطة الإنتاجية التي تحقق عائدا ملموسا للاقتصاد الحقيقي.

وأشار فيجنوفيتس - حسبما نقلت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن السلطات تتابع بصورة منتظمة أكثر من 900 مشروع استثماري رئيسي في البلاد، موضحا أن معظم هذه المشروعات ينفذ في إطار المبادرات الإقليمية التي أطلقتها الدولة لدعم النشاط الاستثماري وتعزيز التنمية في مختلف المناطق.

وتتنوع هذه المشروعات بين شراء المعدات وتشييد المباني والمنشآت، وتطوير منتجات وعلامات تجارية جديدة، فضلا عن الاستثمار في البحث والتطوير سواء لتحسين العمليات التكنولوجية والإنتاجية أو لابتكار منتجات جديدة وتطوير المعرفة الفنية.

وأكد فيجنوفيتس أهمية الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق أساليب الإنتاج الرشيق وتقييم أداء العاملين، موضحا أن هذه الإجراءات قد تحقق نتائج ملموسة في بعض الحالات مع الحد من التكاليف.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير سابقة إلى إمكانية وصول صادرات بيلاروسيا من المنتجات الغذائية إلى مستوى قياسي يبلغ 11 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026.



