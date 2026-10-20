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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البطالة في بريطانيا تتراجع إلى 4.7% قبيل أول موازنة لجون هيلي

البطالة في بريطانيا تتراجع إلى 4.7% قبيل أول موازنة لجون هيلي
البطالة في بريطانيا تتراجع إلى 4.7% قبيل أول موازنة لجون هيلي
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 4.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مقارنة بـ4.9% في الفترة السابقة، في أحدث قراءة لسوق العمل قبل أول موازنة يقدمها وزير الخزانة جون هيلي الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن معدل البطالة جاء دون توقعات اقتصاديي الأسواق المالية، الذين كانوا يرجحون ارتفاعه إلى 5%.

وأظهرت البيانات، في مؤشر إيجابي آخر للحكومة، ارتفاع عدد العاملين المسجلين على كشوف الرواتب بمقدار 13 ألف شخص بين أغسطس وسبتمبر، ليصل إلى 30.3 مليون موظف.

في المقابل، تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 21 ألف وظيفة إلى 691 ألفًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، خلال جائحة "كوفيد-19"، وذلك بعد بلوغها ذروة عند 1.3 مليون وظيفة في الفترة التي أعقبت الجائحة.

وقال بن هاريسون، مدير مؤسسة "وورك فاونديشن" البحثية التابعة لجامعة لانكستر، إن تراجع البطالة "يجب ألا يدفع الحكومة إلى التهاون قبيل موازنة الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن بريطانيا لا تزال تعاني من "جفاف في سوق الوظائف"، مع وصول الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 12 عامًا، باستثناء فترة الجائحة.

وأظهرت بيانات الأجور نتائج متباينة، إذ ارتفع متوسط نمو الأجور، باستثناء المكافآت، إلى 3.7% من 3.6%، بينما تراجع نمو الأجور عند احتساب المكافآت إلى 3.7% من 3.9%، بما يشير إلى انخفاض عدد المكافآت المدفوعة للعاملين.

ولا يزال نمو الأجور في بريطانيا أعلى من معدل التضخم، الذي سجل 3.1% في أغسطس، فيما من المتوقع أن يرتفع إلى 3.4% عند صدور بيانات سبتمبر غدًا الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية في نوفمبر.

وعقب صدور بيانات سوق العمل، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو نصف سنت إلى 1.3352 دولار.

وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية عدد الشباب العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، بنحو 715 ألف شخص، بانخفاض 28 ألفًا خلال الربع، إلا أن هاريسون دعا الوزراء إلى التركيز على استمرار عدد الشباب العاطلين عند مستوى أعلى بنحو 54 ألفًا مقارنة بالعام الماضي.

ووصف سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سوق العمل البريطاني بأنه "يعمل بأقل من طاقته"، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يقلصون عمليات التوظيف وزيادات الأجور بسبب "ضغوط التكاليف المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات قبل الموازنة".

وأضاف أن استمرار انخفاض الوظائف الشاغرة يمثل "ضوءًا أحمر تحذيريًا" لسوق العمل، لافتًا إلى أن أحد الآثار الجانبية السلبية للنمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي هذا العام تمثل في ضعف الطلب على التوظيف، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة.

ويثير استمرار نمو الأجور بوتيرة أعلى من معدل التضخم البالغ 3.1% قلق صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع التضخم عن المتوقع إلى زيادة الأجور، بما قد يسهم في استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.

وتتوقع الأسواق المالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى ما بين 4.75% و5% بحلول منتصف العام المقبل، في حين ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية أن التحسن الأخير في سوق العمل كان محدودًا، وأن البنك المركزي قد يضع سقفًا لأسعار الفائدة عند 4.25%.

وقال وزير الدولة للعمل والمعاشات، بات ماكفادين، إن بيانات اليوم تظهر مرونة سوق العمل البريطاني، مع انخفاض البطالة ووصول معدل التوظيف في بريطانيا إلى ثالث أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع، رغم حالة عدم اليقين العالمية.

وأقر ماكفادين في الوقت نفسه بأن العديد من الشباب يحتاجون إلى الدعم لدخول سوق العمل، موضحًا أن الحكومة تعمل مع قطاع الصناعة لإعادة الشباب إلى سوق العمل ومنع انجرافهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية.

أحدث قراءة لسوق العمل وزير الخزانة جون هيلي مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

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