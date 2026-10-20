الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل تقدّم مساعدات للنازحين في قضاء صور

قدّمت الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» اليوم/ الثلاثاء/ مساعدات ومستلزمات مخصّصة للنازحين إلى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في إطار دعم الجهود الإنسانية والإغاثية ومساندة النازحين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها .

وجرى تسليم المساعدات في حضور قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل كوزان، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، ومدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا.

وأشاد دبوق بدور الكتيبة الفرنسية وجهود قوة اليونيفيل عموماً، مثمّناً وقوفهما إلى جانب النازحين ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، ومؤكداً أهمية التعاون والتنسيق لدعم النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، نوّه الكولونيل كوزان بدور وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، مثمّناً الجهود التي تبذلها في متابعة شؤون النازحين. والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، ومشدداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز العمل الإغاثي والإنساني.

س.ع

أ ش أ

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