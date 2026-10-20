إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن مصر تواصل جهودها لتجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة يوميًا، رغم إعلان برنامج الأغذية العالمي تعليق المساعدات بسبب نقص التمويل، موضحًا أن شاحنات تحمل نحو 3 آلاف طن من المساعدات ومواد الإيواء توجهت إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات أفرغت حمولتها داخل المعبر، بانتظار إجراءات التفتيش الإسرائيلية تمهيدًا لنقل المساعدات إلى سكان القطاع عبر شاحنات فلسطينية.

وأوضح عبد الفتاح ، أن معبر رفح البري استقبل من الجانب المصري فلسطينيين عائدين بعد تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مع انتظار وصول جرحى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المصري لتسهيل دخول المصابين إلى مصر وعودة الفلسطينيين إلى القطاع، رغم استمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني.