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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت: ضبط 300 ألف قرص كبتاجون تقدر قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليون دينار

الكويت: ضبط 300 ألف قرص كبتاجون تقدر قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليون دينار
الكويت: ضبط 300 ألف قرص كبتاجون تقدر قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليون دينار
أ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت من ضبط سائق شاحنة نقل من الجنسية التركية بحوزته 300 ألف قرص من مادة "الكبتاجون" المخدرة تُقدر قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليون دينار كويتي.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عملية الضبط جرت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح .

وأشارت إلى أن عملية الضبط جاءت في منطقة "كبد" عقب أعمال البحث والتحري، حيث عثر على الأقراص المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل الإطار الاحتياطي للشاحنة، باستخدام مادة عازلة لإخفائها، وجرت الاستعانة بقوة الإطفاء العام لفتح الإطار واستخراج المضبوطات.

وأوضحت أن بمواجهة المتهم، أقر بجلب الأقراص من إحدى الدول المجاورة عبر أحد المنافذ الحدودية، أثناء دخوله البلاد بتأشيرة مرور على متن الشاحنة التي يقودها، كما جرى التنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات في الدولة التي قدم منها المتهم.

وأضافت أن المتهم جرى إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن الأجهزة الأمنية ماضية في قطع خطوط تهريب المخدرات والتصدي لجميع أساليبها وملاحقة المتورطين فيها دون تهاون.

وشدد على أن حماية المجتمع وأبنائه من هذه الآفة أولوية أمنية، وأن محاولات إدخالها إلى البلاد ستواجه بإجراءات حازمة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ضبط سائق شاحنة نقل الجنسية التركية مادة الكبتاجون المخدرة

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