الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الثلاثاء /، سيطرة وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على بلدة تيموشيفكا في مقاطعة زابوروجيه، بعد توغلها في الخطوط الدفاعية الأوكرانية، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ على عدة جبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن قوات الشرق كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية تجاوزت 170 فردًا، إلى جانب فقدان ثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، وذلك بالقرب من بلدات "كولوميتسي" و"بودغافريلوفكا" و"ديبروفا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكذلك بالقرب من "نوفوروزوفكا" و"فولنيانكا" و"بارفينوفكا" في مقاطعة زابوروجيه.

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" سيطرت على خطوط ومواقع هامة، ما أسفر عن مقتل نحو 235 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وذلك بالقرب من بلدات إيزبيتسكوي، وبيريجنويه، وفليكي بورلوك، وتوماخوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى تنفيذ ضربات في مقاطعة سومي استهدفت وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات خوتين، ونيكولسكوي، وفليكايا ريبيتسا، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حسّنت وضعها التكتيكي، وقضت على ما يصل إلى 215 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالإضافة إلى تدمير دبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و44 سيارة، وقطعة مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية.

ولفتت الوزارة إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 220 عسكرياً، ومركبة قتالية مدرعة واحدة، و22 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب".

وتابعت أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع هامة، وتكبدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 340 فردا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ومدفعي ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

كما حسّنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" وضعها التكتيكي، حيث تم تدمير ما يصل إلى 30 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، و16 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي 383 طائرة مسيرة خلال يوم واحد.