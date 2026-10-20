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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره الهندي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري بين البلدين

وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره الهندي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري بين البلدين
وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره الهندي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري بين البلدين
أ ش أ

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم / الثلاثاء / بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار ، خلال زيارته الجارية إلى الهند ، في إطار سعي البلدين لإحياء المفاوضات التجارية بينهما وصياغة الاتفاق التجاري بين البلدين .
وقال روبيو " نحن قريبون قريبون جدا، أود أن أقول إننا اقتربنا قدر الإمكان " ، معربا عن اعتقاده أن هناك عددا صغيرا من البنود المتبقية التي يتعين الانتهاء منها، لذلك أعتقد أن يتم ذلك قريبا .
وتسعى كل من نيودلهي وواشنطن إلى إحياء المفاوضات التجارية التي تعثرت لأشهر بسبب التوترات حول الرسوم الجمركية الأمريكية ومشتريات الهند من النفط الروسي .
يشار إلى أن وزارة الخارجية الهندية أعلنت ، في وقت سابق ، أن المحادثات بين الجانبين ستغطي مجموعة كبيرة من القضايا تشمل قضايا التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع .
جدير بالذكر أن واشنطن فرضت تعريفات جمركية بلغت نسبتها 50% على البضائع الهندية في أغسطس 2025 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، وبموجب إطار تم الاتفاق عليه في فبراير 2026، تم تخفيض معدل التعريفة الجمركية إلى 18%، لكن المفاوضات توقفت منذ ذلك الوقت.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار زيارته الجارية إلى الهند إحياء المفاوضات التجارية

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