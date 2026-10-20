وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره الهندي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري بين البلدين

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم / الثلاثاء / بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار ، خلال زيارته الجارية إلى الهند ، في إطار سعي البلدين لإحياء المفاوضات التجارية بينهما وصياغة الاتفاق التجاري بين البلدين .

وقال روبيو " نحن قريبون قريبون جدا، أود أن أقول إننا اقتربنا قدر الإمكان " ، معربا عن اعتقاده أن هناك عددا صغيرا من البنود المتبقية التي يتعين الانتهاء منها، لذلك أعتقد أن يتم ذلك قريبا .

وتسعى كل من نيودلهي وواشنطن إلى إحياء المفاوضات التجارية التي تعثرت لأشهر بسبب التوترات حول الرسوم الجمركية الأمريكية ومشتريات الهند من النفط الروسي .

يشار إلى أن وزارة الخارجية الهندية أعلنت ، في وقت سابق ، أن المحادثات بين الجانبين ستغطي مجموعة كبيرة من القضايا تشمل قضايا التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع .

جدير بالذكر أن واشنطن فرضت تعريفات جمركية بلغت نسبتها 50% على البضائع الهندية في أغسطس 2025 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، وبموجب إطار تم الاتفاق عليه في فبراير 2026، تم تخفيض معدل التعريفة الجمركية إلى 18%، لكن المفاوضات توقفت منذ ذلك الوقت.