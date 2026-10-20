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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"جي ايه إيروسبيس" ترفع توقعات أرباحها بفضل نمو الطلب على صيانات المحركات

"جي ايه إيروسبيس" ترفع توقعات أرباحها بفضل نمو الطلب على صيانات المحركات
"جي ايه إيروسبيس" ترفع توقعات أرباحها بفضل نمو الطلب على صيانات المحركات
أ ش أ

 رفعت شركة GE إيروسبيس (GE Aerospace)، الأمريكية الرائدة عالمياً في تصنيع محركات الطائرات النفاثة والمروحية، توقعاتها للربحية خلال العام الجاري، مستندة إلى النمو القوي والمستمر في الطلب على خدمات صيانة المحركات وقطع الغيار، وهو ما مكنها من تجاوز تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات وضغوط التكاليف التي تواجه قطاع الطيران عالمياً.

كما رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المعدلة لتصل إلى (8.00 - 8.10 دولار)، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة (7.65 - 7.85 دولار)، متجاوزة تقديرات المحللين.

وارتفعت إيرادات خدمات المحركات التجارية بنسبة 26% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدعومة بطلب مرتفع على قطع الغيار وإعادة صيانة المحركات.. وتتوقع الشركة استمرار نمو إيرادات الخدمات بنسب خانتين مئويتين بدعم من دفتر طلبات تراكمي يبلغ 170 مليار دولار.

ويعود هذا الأداء القوي إلى اضطرار شركات الطيران للإبقاء على طائراتها القديمة في الخدمة لفترات أطول وتأجيل إحالتها للتقاعد، ما خلق طلباً متزايداً على عمليات الصيانة والتجديد.

وعلى الرغم من الضغوط المالية التي يفرضها ارتفاع أسعار الوقود على شركات الطيران، إلا أن GE إيروسبيس تظل بمعزل عن هذه الصدمات على المدى القريب، نظراً لارتباط معظم عمليات الصيانة بعقود مؤكدة ومسبقة.

شركة GE إيروسبيس GE Aerospace الأمريكية تصنيع محركات الطائرات النفاثة والمروحية النمو القوي والمستمر في الطلب على خدمات صيانة المحركات وقطع الغيار

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