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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تسجل 192 مليون رحلة عابرة للحدود في الربع الثالث من عام 2026

الصين تسجل 192 مليون رحلة عابرة للحدود في الربع الثالث من عام 2026
الصين تسجل 192 مليون رحلة عابرة للحدود في الربع الثالث من عام 2026
أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية للهجرة في الصين، اليوم / الثلاثاء /، أن سلطات التفتيش الحدودي في جميع أنحاء البلاد تعاملت مع إجمالي 192 مليون رحلة دخول وخروج في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 7.9% على أساس سنوي.

وسجل المواطنون الأجانب 23.27 مليون رحلة دخول خلال الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 15.6% على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ووصل عدد رحلات الدخول المستفيدة من سياسة الإعفاء من التأشيرة من قبل المواطنين الأجانب إلى 8.99 مليون، مشكلا 77.5% من الإجمالي، بزيادة 24.1% على أساس سنوي.

ومنذ ديسمبر 2023، بدأت الصين تطبيق سياسة تجريبية للإعفاء أحادي الجانب من التأشيرة لمواطني 6 دول، ثم وسعت نطاق هذه السياسة لتشمل مواطني 50 دولة، ما يسمح للزوار المؤهلين بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وفي ديسمبر 2024، وسعت الصين برنامج العبور بدون تأشيرة للمسافرين من بعض الدول، من 72 أو 144 ساعة إلى 240 ساعة. ويشمل البرنامج حاليا مواطني 57 دولة.

الهيئة الوطنية للهجرة في الصين سلطات التفتيش الحدودي وكالة الأنباء الصينية شينخوا

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