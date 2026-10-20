"جيه بي مورجان" يقترب من الحصول على ترخيص مصرفي في نيجيريا

أودع بنك جيه بي مورجان تشيس 50 مليار نيرة نيجيري (نحو 38 مليون دولار) لدى البنك المركزي النيجيري، في خطوة تمهد للحصول على ترخيص لتأسيس بنك تجاري استثماري في نيجيريا، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وأوضحت الوكالة أن الإيداع يستوفي أحد الشروط الرئيسية للحصول على الترخيص، إذ تلزم قواعد البنك المركزي النيجيري الصادرة في مارس 2024 البنوك التجارية الاستثمارية الحاصلة على ترخيص وطني بحد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 50 مليار نيرة.

وأضافت أن البنك يتوقع الحصول على الترخيص بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2027، رهنا بموافقة الجهات التنظيمية، مشيرة إلى أن استيفاء شرط رأس المال لا يضمن الموافقة، إذ يظل القرار النهائي من اختصاص البنك المركزي النيجيري.

وكان دابو أولاجونجي، العضو المنتدب لـ«جيه بي مورجان» في غرب إفريقيا، قد أعلن خلال حوار الربط المالي بين نيجيريا وآسيا في سنغافورة، أن البنك يعتزم إطلاق بنك تجاري استثماري في نيجيريا قبل نهاية عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويعمل «جيه بي مورجان»، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، في نيجيريا منذ سنوات من خلال مكتب تمثيلي في لاجوس، حيث قدم المشورة للحكومة والشركات بشأن إصدارات السندات الدولية.

بنك «جيه بي مورجان تشيس» (JPMorgan Chase) هو أحد أكبر المؤسسات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة والعالم، ويقع مقره الرئيسي في مدينة نيويورك.

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات والحكومات، والتداول في الأسواق المالية.