ضبط مشتبه بهم في سرقة عنيفة وعمليتي سرقة بمتاجر في لوكسمبورج

ألقت الشرطة في لوكسمبورج القبض على عدد من المشتبه بهم، الاثنين، على خلفية سرقة عنيفة في حي «غار»، وواقعتَي سرقة من متاجر في منطقتي «كيرشبيرج» و«بيريلدانج»، وفقًا لموقع «RTL Today» الإخباري.

وذكر الموقع أن واقعة السرقة العنيفة حدثت مساء الاثنين في شارع «رو دو فور نايبرج»، عندما اقترب رجل مجهول من أحد الأشخاص وعرقل حركته، ما أدى إلى فقدانه توازنه، قبل أن يستولي على محفظته من جيبه الخلفي ويفر باتجاه شارع «أفينيو دو لا ليبرتي».

وأوضح أن المحفظة كانت تحتوي على وثائق شخصية وبطاقات مصرفية ومبلغ مالي.

وفي واقعة أخرى، تمكن أفراد الأمن في أحد المتاجر بشارع «رو ألفونس ويكر» بمنطقة كيرشبيرج، نحو الساعة السابعة مساءً، من ضبط رجلين للاشتباه في سرقتهما أغراضًا متنوعة، دون الكشف عن طبيعتها.

وأضاف الموقع أن الشرطة تلقت، نحو الساعة العاشرة مساءً، بلاغًا عن سرقة عدد من أجهزة الشواء من محطة وقود ومتجر مجاور على طريق «روت دو لوكسمبورج» في منطقة بيريلدانج.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به والعثور عليه في مكان قريب بعد وقت قصير من تلقي البلاغ، كما عثرت خلال تفتيشه على عدد من المسروقات، التي جرى ضبطها.