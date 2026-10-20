بريطانيا تتحرك لكسر احتكار آبل لخدمات الدفع اللاتلامسي

تسعى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) لفرض تنظيمات جديدة تهدف إلى إنهاء هيمنة "آبل" (Apple) على خدمات الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية في المملكة المتحدة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن المقترحات تتضمن خفض رسوم الوصول المترتبة على مطوري الطرف الثالث، وتسهيل استخدامهم لشريحة الاتصال قريب المدى (NFC) في هواتف "آي فون"، مما يتيح للمستخدمين اختيار تطبيقات دفع رقمية بديلة كخيار افتراضي بدلاً من "آبل باي" (Apple Pay).

من جانبها، عارضت شركة "آبل" هذه التدابير، محذرة من أنها قد تؤثر سلباً على مستويات الأمان وحماية خصوصية المستخدمين، في وقت فتحت فيه الهيئة الباب أمام المشاورات العامة لتلقي ردود الفعل الصناعية قبل اتخاذ القرار النهائي.