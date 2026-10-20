الداخلية الفرنسية: تعبئة كاملة لفرق الإنقاذ لمواجهة الفيضانات بجنوب شرق البلاد وجزيرة كورسيكا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعبئة فرق الإنقاذ بالكامل لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب عدة مناطق في جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا، داعيًا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات وإجراءات الوقاية والحماية.

وقال نونيز - في منشور على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء - إن فرق الإنقاذ تعمل بكامل طاقتها لحماية السكان؛ لاسيما في أقاليم بوش دو رون وهيرولت وجارد، إلى جانب جزيرة كورسيكا، موضحًا أنه وافق على إرسال تعزيزات من البر الفرنسي إلى الجزيرة، التي وُضعت في حالة التأهب القصوى بسبب الأمطار والفيضانات.

ودعا الوزير المواطنين إلى تجنب المناطق المعرضة للخطر وعدم عرقلة عمل فرق الإنقاذ، معربًا عن دعمه لرجال الإطفاء وجميع الفرق المشاركة في عمليات حماية السكان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في فيضانات بعدة مناطق، ما أدى إلى إغلاق طرق وحدوث اضطرابات في حركة النقل والقطارات، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل؛ فيما عُثر على شخص متوفى في بلدة سان ميتر لي ريمبار بإقليم بوش دو رون، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحديد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من استمرار الاضطرابات الجوية في بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وتجدد العواصف الرعدية المصحوبة بالبرد، وهبوب رياح قد تتراوح سرعتها بين 70 و100 كيلومتر في الساعة.