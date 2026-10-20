روسيا تدين إصدار مذكرة اعتقال أمريكية بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة إصدار مذكرة اعتقال أمريكية بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، معتبرة الخطوة مرفوضة بشكل قاطع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إصدار قاضٍ في مدينة ميامي الأمريكية مذكرة اعتقال بحق «الزعيم التاريخي لكوبا، جنرال الجيش راؤول كاسترو»، يثير رفضًا قاطعًا وإدانة شديدة من جانب موسكو.

وكانت محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية أصدرت، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق كاسترو، البالغ من العمر 95 عامًا، بعدما وجهت السلطات الأمريكية إليه اتهامات في مايو الماضي تتعلق بأربع تهم قتل، وتهمتين بتدمير طائرة، بالإضافة إلى التآمر لقتل مواطنين أمريكيين.

ويواجه خمسة أشخاص آخرون اتهامات في القضية ذاتها.

وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية أن الاتهامات قد تكون مرتبطة بحادثة وقعت عام 1996، عندما أسقط سلاح الجو الكوبي طائرتين تابعتين لمنظمة «إخوان الإنقاذ» (Brothers to the Rescue)، وهي منظمة مقرها ميامي وتضم كوبيين منفيين.

وأشارت الشبكة إلى أن المدعين العامين في ولاية فلوريدا أعادوا فتح التحقيق في القضية خلال عام 2026، في إطار تحركات قضائية تستهدف القضية التي تعود إلى ثلاثة عقود.