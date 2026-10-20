العاصفة "أوستن" تهدد بريطانيا برياح تصل سرعتها إلى 112 كيلومترا في الساعة

توقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تضرب العاصفة "أوستن"، وهي أول عاصفة مسماة في الموسم الحالي، مناطق من بريطانيا بحلول نهاية الأسبوع، مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 112 كيلومترا في الساعة على السواحل المكشوفة .

وأصدر المكتب تحذيرا جويا من الرياح القوية يسري من منتصف ليل الثلاثاء حتى ظهر الجمعة، ويشمل معظم مناطق جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، إلى جانب أجزاء من الساحل الجنوبي لإنجلترا، بما فيها مدينة برايتون.

وقال توم كرابتري، نائب كبير خبراء التنبؤات الجوية بالمكتب، إن المسار الدقيق للعاصفة لا يزال قيد التحديد، محذرا من اضطرابات محتملة في بعض المناطق، ومضيفا أن سرعة الرياح قد تتجاوز 112 كيلومترا في الساعة على السواحل الأكثر تعرضا لها، بينما يُتوقع أن تتراوح بين 80 و97 كيلومترا في الساعة في مناطق أخرى مشمولة بالتحذير.