السعودية تعلن تأجيل أسبوع الرياض للأزياء إلى 2027

أعلنت السلطات السعودية، عن تأجيل النسخة الرابعة من أسبوع الرياض للأزياء إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، دون الكشف عن موعد بديل حتى الآن.

أسبوع الرياض للأزياء

ويُعد الحدث من أبرز المنصات الداعمة لصناعة الأزياء السعودية، إذ يجمع المصممين المحليين والعالميين، ويوفر فرصةً لعرض المجموعات الجديدة وتعزيز حضور العلامات السعودية في الأسواق الدولية.

ويأتي التأجيل ليؤجل بدوره فرصاً مهنية وتسويقية للمصممين المشاركين، وسط ترقب للإعلان عن الموعد الجديد وتفاصيل النسخة القادمة.

وفي الشأن السعودي أيضا، ذكرت ​وكالة بلومبرج نقلا عن ‌مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في مهام ⁠دفاعية لحماية ​السعودية من هجمات الحوثيين ​المتصاعدة.

وأفاد التقرير ، بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح ​الجو الملكي ستساعد ​في الدفاع عن المدن والبنية ‌التحتية ⁠السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع ​إيران، ​كما ⁠ستوفر بريطانيا طائرة نقل من ​طراز أطلس إيه ​400 ⁠إم ومستشارين عسكريين.