دفاعات الجيش اليمني تسقط مسيرة انتحارية للفصائل اليمنية في جبهة الشقب جنوبي تعز

أسقطت دفاعات الجيش اليمني طائرة مسيرة انتحارية أطلقتها الفصائل اليمنية في جبهة الشقب، جنوبي محافظة تعز، في إطار المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في عدد من جبهات المحافظة.

وتكتسب جبهة الشقب أهمية ميدانية بسبب موقعها جنوب شرقي مدينة تعز، حيث تشهد المنطقة مواجهات متكررة في ظل مساعي القوات الحكومية للحفاظ على مواقعها والتصدي للهجمات التي تستهدف مواقعها العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في محافظة تعز، إذ أعلنت قوات الجيش اليمني خلال الأيام الماضية التصدي لهجمات للفصائل اليمنية على جبهات عدة، بينها الشقب والعقـرود، مع استمرار العمليات العسكرية ضمن تصعيد أوسع تشهده البلاد منذ يوليو الماضي.

وتشهد اليمن صراعًا مسلحًا منذ سيطرة الفصائل اليمنية على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى عام 2014، فيما لا تزال محافظة تعز إحدى أبرز بؤر المواجهات بين القوات الحكومية والفصائل اليمنية.