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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تعلن تقليص إصدار التأشيرات ومضاعفة عمليات الترحيل خلال 2026

رئيس وزراء بولندا
رئيس وزراء بولندا
أ ش أ

 أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك اليوم الثلاثاء، أن بلاده قلصت إصدار التأشيرات بنسبة 87% كما زادت من عمليات الترحيل بنسبة 200% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2022.

وقال توسك إنه تم تقليص تراخيص العمل الممنوحة للأجانب بنسبة 69% وتأشيرات الطلاب بنسبة 65% خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن الكثير من التصاريح كانت لأغراض مزيفة وتهدف فقط لدخول البلاد، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا".

وتابع رئيس الوزراء أن حكومته أحكمت إغلاق الحدود وشددت قواعد اللجوء، منتقدا سياسة حكومة حزب "القانون والعدالة" السابقة التي قال إنها أصدرت نحو مليون تأشيرة سنويا في الفترة ما بين عامي 2018 و2023. وأضاف أن العام الجاري لم يشهد تسجيل أي حالات دخول غير قانونية من بيلاروسيا مقارنة بتسجيل أكثر من 20 ألف عملية عبور غير قانونية خلال عام 2022.

رئيس وزراء التأشيرات تراخيص العمل

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