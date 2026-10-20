نقيب التمريض: تصدير الكوادر التمريضية إلى الخارج يتطلب تلبية احتياجات السوق المحلية وإصدار قانون مزاولة المهنة

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة تستهدف تعزيز انتشار الكوادر التمريضية المصرية في مختلف دول العالم، مع ضرورة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المنظومة الصحية المحلية قبل التوسع في تصدير العمالة التمريضية إلى الخارج.

وقالت خلال كلمتها التي ألقتها بمنتدى مصر 2026، أن مصر تمتلك أعدادًا كبيرة من خريجي التمريض، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذه الكوادر تتطلب وضع خطة ممنهجة لتأهيل الخريجين وفتح أسواق عمل جديدة أمامهم في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحويل الكوادر التمريضية إلى أحد مصادر الدخل القومي.

الحفاظ على الكفاءات التمريضية

وشددت نقيب عام التمريض على أهمية توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لأعضاء هيئة التمريض، بما يضمن الحفاظ على الكفاءات التمريضية وتطوير مهاراتها، فضلًا عن ضرورة الإسراع في إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض، لتنظيم ممارسة المهنة ووضع إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين بها ويحدد واجباتهم، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.