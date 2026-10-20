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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يصل النرويج لعقد عدد من الاجتماعات لبحث السلام في أوكرانيا

زيلينكسي
زيلينكسي
أ ش أ

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى النرويج، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة من الاجتماعات مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم /الثلاثاء/ - "لقد وصلت للتو إلى النرويج برفقة فريقي، لدينا عدد من الاجتماعات المهمة المقرر عقدها، اجتماع ثلاثي يجمعني بكل من يوناس جار ستوره وألكسندر ستوب، واجتماع ثنائي مع ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى اجتماع يضمنا نحن الأربعة معا".

وأشار إلى أنه سيلتقي بملك النرويج هاكون الثامن وسيعقد اجتماعا مع البرلمان النرويجي، مشيرا إلى أنه سيحافظ على جميع قنوات الاتصال التي قد تسهم في إحلال السلام.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه من المقرر أن تركز المحادثات على تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده وعلى الإنتاج المشترك، معربا عن امتنانه لكل من يدعم أوكرانيا ويدعم "مسارا كريما للسلام".

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