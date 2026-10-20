تين هاج يكشف كواليس خلافه مع رونالدو: كان ينسحب من التدريبات ولم يلتزم بتعليماتي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، كواليس علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة وجودهما معًا داخل النادي الإنجليزي، موضحًا أسباب الخلافات التي شهدتها تلك المرحلة، رغم احترامه الكبير لما قدمه قائد البرتغال لكرة القدم.

وقال تين هاج، في تصريحات إعلامية، إنه يكن احترامًا كبيرًا لرونالدو، معتبرًا إياه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن النجم البرتغالي كان ضمن خططه منذ توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد.

وأضاف المدرب الهولندي أنه سافر إلى البرتغال للقاء رونالدو وشرح خططه الفنية له، حتى قبل توليه المهمة رسميًا، في خطوة عكست رغبته في الاعتماد على اللاعب ضمن مشروعه مع الفريق.

وأوضح تين هاج أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يطمح إليه، مشيرًا إلى أن رونالدو كان ينسحب أحيانًا من بعض الحصص التدريبية، كما تحدث عن عدم وصول معدل ضربات قلبه إلى المستوى المطلوب خلال مشاركته في التدريبات.

وتطرق المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى واقعة خسارة الفريق أمام برينتفورد بنتيجة 4-0، موضحًا أنه فرض على اللاعبين الركض ثلاث جولات عقب الهزيمة، لكن رونالدو اكتفى بالركض لجولتين فقط.

وتعكس تصريحات تين هاج جانبًا من التوتر الذي طبع علاقته برونالدو خلال فترتهما في مانشستر يونايتد، في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن الالتزام بالتدريبات والانضباط داخل الفريق.

وكانت العلاقة بين الطرفين قد شهدت توترًا خلال موسم 2022-2023، قبل أن تنتهي تجربة رونالدو الثانية مع مانشستر يونايتد برحيله عن النادي في نوفمبر 2022، عقب مقابلة تلفزيونية أثار خلالها انتقادات لإدارة النادي والجهاز الفني.