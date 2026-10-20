قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
الرئيس السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية: نموذج قادر على إحداث تحول في قرى مصر
الرئيس السيسي: المياه الجوفية وراء إزالة بعض المقابر.. وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل
قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية
منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستعرض حصاد تطوير النقل ويبحث مستهدفات المرحلة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار
بمراسم ملكية وعسكرية.. الملك تشارلز الثالث يستقبل سلطان عُمان في قلعة وندسور ببريطانيا
بعد تجاوزه 54 جنيها.. تعرف على أقل سعر بيع للدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
من داخل مركز السيطرة والسلامة الوطنية.. محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بورشة التنر
نبيل فهمي: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان
قطر: استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز سيضر إيران ودول المنطقة
خطأ دفاعي.. أحمد شريف يفتتح التهديف لـ الزمالك ضد بترول أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تين هاج يكشف كواليس خلافه مع رونالدو: كان ينسحب من التدريبات ولم يلتزم بتعليماتي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
نورهان عادل

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، كواليس علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة وجودهما معًا داخل النادي الإنجليزي، موضحًا أسباب الخلافات التي شهدتها تلك المرحلة، رغم احترامه الكبير لما قدمه قائد البرتغال لكرة القدم.

وقال تين هاج، في تصريحات إعلامية، إنه يكن احترامًا كبيرًا لرونالدو، معتبرًا إياه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن النجم البرتغالي كان ضمن خططه منذ توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد.

وأضاف المدرب الهولندي أنه سافر إلى البرتغال للقاء رونالدو وشرح خططه الفنية له، حتى قبل توليه المهمة رسميًا، في خطوة عكست رغبته في الاعتماد على اللاعب ضمن مشروعه مع الفريق.

وأوضح تين هاج أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يطمح إليه، مشيرًا إلى أن رونالدو كان ينسحب أحيانًا من بعض الحصص التدريبية، كما تحدث عن عدم وصول معدل ضربات قلبه إلى المستوى المطلوب خلال مشاركته في التدريبات.

وتطرق المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى واقعة خسارة الفريق أمام برينتفورد بنتيجة 4-0، موضحًا أنه فرض على اللاعبين الركض ثلاث جولات عقب الهزيمة، لكن رونالدو اكتفى بالركض لجولتين فقط.

وتعكس تصريحات تين هاج جانبًا من التوتر الذي طبع علاقته برونالدو خلال فترتهما في مانشستر يونايتد، في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن الالتزام بالتدريبات والانضباط داخل الفريق.

وكانت العلاقة بين الطرفين قد شهدت توترًا خلال موسم 2022-2023، قبل أن تنتهي تجربة رونالدو الثانية مع مانشستر يونايتد برحيله عن النادي في نوفمبر 2022، عقب مقابلة تلفزيونية أثار خلالها انتقادات لإدارة النادي والجهاز الفني.

إريك تين هاج كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

ترشيحاتنا

السبكي في جلسة «صحة المواطن»

السبكي: التأمين الصحي الشامل يعكس توجه الدولة نحو إعادة بناء المنظومة الصحية

البحوث الفلكية"

"البحوث الفلكية" و"الحماية المدنية" يبحثان تعزيز الاستعداد للزلازل والحد من الخسائر

منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني

بالصور

قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة للجسم؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب رائحة كريهة في الأنف المستمرة.. ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

المزيد