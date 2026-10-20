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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تمريض دمنهور تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالبحيرة

تمريض دمنهور تنظم حملة للتبرع بالدم
تمريض دمنهور تنظم حملة للتبرع بالدم
ساندي رضا

نظمت كلية التمريض بجامعة دمنهور حملة  للتبرع بالدم استمرت على مدار يومين، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بمحافظة البحيرة، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لجامعة دمنهور، وتفعيلا لمسؤوليتها تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور  إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح، عميد كلية التمريض، والدكتورة رشا عيسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هدفت الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين طلاب الجامعة، وتعزيز قيم العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفعالة في دعم أرصدة بنك الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب الكلية، الذين توافدوا للمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والمعايير الطبية والوقائية لضمان سلامة المتبرعين.

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن حملة التبرع بالدم بكلية التمريض تأتي ترجمة حقيقية لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل الإنساني، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته الحملة من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يعكس وعيا مجتمعيا متناميا بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن جامعة دمنهور تحرص على دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تغرس روح العطاء والمسؤولية في نفوس أبنائها، وتؤكد على أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفعال في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

من جانبها، أكدت الدكتورة  عبير عبد الفتاح، أن تنظيم مثل هذه الحملات يأتي في صميم الدور المجتمعي والإنساني للكلية، وحرصها على ترسيخ روح التطوع والتكافل في نفوس طلابها باعتبارهم سفراء الرحمة والإنسانية.

وفي ختام فعاليات الحملة، توجهت عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين وفريق بنك الدم الإقليمي بالبحيرة على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر لإنجاح الحملة، وواصلت الشكر والتقدير لمسؤولي إدارة رعاية الطلاب بالكلية "الأستاذة مروة سمارة، الأستاذة هبة العتر، والأستاذ  أسامة عبد الجواد، والأستاذ محمد صبحي"، لجهودهم المتميزة في الإعداد والتنظيم.

وتعد هذه الحملة نموذجا للدور التكاملي الذي تضطلع به جامعة دمنهور في خدمة المجتمع، وتأكيدا على التزامها بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وحرصها على إعداد كوادر تمريضية تمتلك الوعي الإنساني والمسؤولية المجتمعية إلى جانب الكفاءة المهنية والأكاديمية.

جامعة دمنهور كلية التمريض بنك الدم الإقليمي

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