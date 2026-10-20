مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 9952 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (171.56) نقطة، ليصل إلى مستوى (9952.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (263) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (21) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (244) شركة.

وكانت أسهم شركات عزم، وحديد وطني، والمسار الشامل، والمتقدمة، وقو للاتصالات، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تهامة، وينساب، ووفرة، والتأمين العربية، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (3.86%) و(8.29%)، فيما كانت أسهم حديد وطني، ولدن، وأرامكو السعودية، وبحر العرب، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وحديد وطني، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (100.92) نقطة، ليصل إلى مستوى (21866.72) نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها (14) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3.2) ملايين سهم.