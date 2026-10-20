رئيس هيئة المحطات النووية يتفقد مشروع "الضبعة" لمتابعة الموقف التنفيذي

تفقد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور مهندس شريف حلمي، موقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع القومي العملاق.

وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجولة شملت زيارة الوحدة النووية الأولى، حيث اطلع حلمي على الموقف التنفيذي ومراحل التقدم في الأعمال الإنشائية والهندسية، مشيدا بمستوى أداء الكوادر والشركات المنفذة والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالميا.

وأضافت الهيئة أن الجولة تضمنت تفقد المباني والمنشآت المخصصة لاستقبال وتسليم الوقود النووي بموقع المحطة، وعلى رأسها مخزن الوقود النووي، وذلك للتحقق من جاهزيتها الكاملة واستيفائها لكافة المتطلبات الهندسية والأمنية والوقائية الصارمة المعتمدة دوليا.

وأشارت إلى أن رئيس الهيئة استمع خلال الجولة إلى شرح من القائمين على التنفيذ حول معدلات الإنجاز ومراحل العمل الجارية، وتابع الإجراءات الخاصة بالجاهزية الفنية للمباني والمرافق المعنية بتسلم الوقود النووي وتخزينه، بما يضمن أعلى متطلبات الأمن والأمان والجودة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأكد حلمي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع القومي، مشيدا بالجهود المبذولة من فرق العمل والتعاون المثمر والفعال بين هيئة المحطات النووية وشركة «أتوم ستروي إكسبورت»، المقاول العام للمشروع وإحدى شركات مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية.

وشدد حلمي على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تولي اهتماما بالغا لبرنامج الضبعة النووي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية في الجمهورية.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها جميع العاملين في الموقع من مهندسين وفنيين وإداريين، مؤكدا أن هيئة المحطات النووية تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجاهزية لمختلف مراحل المشروع.

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