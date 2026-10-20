أجندة أخبار الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

اليوم الثالث من منتدى مصر 2026 تحت رعاية الرئيس السيسي..

يواصل منتدى مصر 2026 فعالياته ، عبر خمس جلسات ، تبدأ بجلسة "أمن الوطن والمواطن" على المسرح في العاشرة صباحًا، ومائدة مستديرة عن ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية بقاعة القمة من العاشرة إلى الثانية عشرة، ثم ورشة عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بقاعة شانتال، وجلسة عن الأمن الغذائي والمائي على المسرح، وكلتاهما من الواحدة إلى الثالثة ظهرًا، وتُختتم الفعاليات بمائدة "الأمن الشامل للوطن والمواطن" بالقاعة الرئيسية من السابعة إلى الثامنة والربع مساءً.

النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

تتواصل فعاليات النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتح أبوابه للزائرين من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة ألف عارض والعشرات من الوزارات والهيئات، ويضم منتجات يدوية وتراثية من مختلف المحافظات، مثل السجاد اليدوي والفخار والخيامية ومنتجات الجلود والصدف.

مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بالإسكندرية

تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة في البحر المتوسط»، بمشاركة مسؤولين وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة التعاون الإقليمي وأمن الطاقة، وتعزيز الشراكات في مجال الغاز الطبيعي.

انطلاق القمة السادسة عشرة لطب وجراحة العيون «WOS 2026»

تنطلق القمة السادسة عشرة لطب وجراحة العيون «WOS 2026» بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة، بمشاركة متخصصين في طب العيون، لمناقشة المستجدات العلمية والتطورات المهنية في المجال، وتستمر حتى 23 أكتوبر.

انطلاق معرض الكتاب بجامعة الأزهر

تنطلق فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ويفتح أبوابه يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

فعاليات اليوم الثاني من ملتقى العريش الثقافي

يشهد ملتقى العريش الثقافي جلستين بحثيتين صباحًا: الأولى في العاشرة عن "سيناء.. جغرافيا القداسة وفلسفة الهوية" و"سوسيولوجيا الهوية في المجتمع السيناوي"، والثانية في الثانية عشرة عن "سيناء.. جدلية التغيير وعمق الهوية" و"الألغاز الشعبية في بادية سيناء". وفي السادسة مساءً جلسة ثالثة عن "سيناء المقدسة في الخيال الغربي"، تعقبها في السابعة جلسة تكريم د. مسعود شومان. ويُختتم اليوم بشهادة إبداعية للكاتب عبد الله السلايمة في الثامنة، ثم أمسية شعرية وقصصية في التاسعة مساءً.

الأهلي مع القناة في ختام الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

تُقام ثلاث مباريات في ختام الجولة السابعة من المرحلة الأولى لموسم 2026-2027: غزل المحلة مع الاتحاد السكندري في الخامسة، وسيراميكا مع السويس بتروجت في الثامنة، والأهلي مع القناة في الثامنة أيضًا.

حفل وليد توفيق وأمل غربي في مهرجان الموسيقى العربية

تستضيف دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير حفلا غنائيا ضمن الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، يحييه الفنان اللبناني وليد توفيق والفنانة التونسية أمل غربي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ويشارك فيه أشرف وليد ورحاب عمر ورضوى سعيد وياسر سليمان، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

انطلاق المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية الـ34

تنطلق على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان في العاشرة صباحًا، تحت عنوان "الموسيقى العربية بين النقد الأكاديمي والتناول الإعلامي"، وتبدأ بكلمات الدكتور رضا الوكيل والدكتور محمد الموجي والدكتور محمد شبانة، ثم تناقش الجلسة الأولى محور "الموسيقى العربية تحت مجهر النقد الأكاديمي (1)"، وتستأنف الأعمال في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بجلسة ثانية يديرها الدكتور محمد واصف.

ريسيتال بيانو لفيكتوريا زابليتالوفا في دار الأوبرا

تقدم عازفة البيانو التشيكية فيكتوريا زابليتالوفا ريسيتال منفردا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، في أمسية تتيح للجمهور الاستماع إلى الأداء المنفرد للبيانو.

"صحينا يا سينا" في ساحة الهناجر بدار الأوبرا

تستضيف ساحة الهناجر في التاسعة مساءً العرض المسرحي الوطني "صحينا يا سينا"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح وتنفيذ فرقة مسرح الساحة، وإخراج عصام الشويخ، وتأليف وأشعار خميس عز العرب.

نيكون ZR: عام من التأثير السينمائي في مهرجان الجونة السينمائي

تستضيف سوق سينى الجونة، ضمن الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، جلسة «Nikon ZR: One Year of Cinematic Impact in Egypt» بتنظيم فوتو إكسبريس، بمشاركة مينا نبيل ويوسف الدرع، في الثانية والنصف ظهرًا.

أثر فيلم «The Voice of Hind Rajab» في مهرجان الجونة السينمائي

تستضيف قاعة المنتدى بسوق سينى الجونة، ضمن الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، جلسة «The Impact Campaign for The Voice of Hind Rajab»، بمشاركة رانيا باتريس وتديرها علا سلوى، في الحادية عشرة صباحًا.

«Joanna Hogg: Life into Film» في مهرجان الجونة السينمائي

تستضيف قاعة سينى جونة ثيتر، ضمن منتدى سينى الجونة بالدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، جلسة «Joanna Hogg: Life into Film» مع المخرجة جوانا هوج، رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويديرها أندرو محسن، في الواحدة ظهرًا.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي عروضًا متنوعة للأفلام في سي سينما 1 و2 و3 وقاعة أوديماكس بمدرسة منارة، وتتضمن برنامج الأفلام القصيرة 2 في الحادية عشرة صباحًا، وبرنامج الأفلام القصيرة 3 في الواحدة والنصف ظهرًا، إلى جانب أفلام «من قتل أليكس عودة؟» ظهرًا، و«قساطل» في الرابعة عصرًا، و«كل العشاق في الليل» في الخامسة مساءً، و«قليل من النور» في التاسعة مساءً، فضلًا عن عروض أخرى على مدار اليوم.

ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ» بمركز الثقافة السينمائية في شارع شريف

تتواصل بمركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف، ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ.. بين الروائي وكاتب السيناريو»، التي يقدمها كاتب السيناريو محمود خليل حسين، في السادسة مساءً. وتتناول الورشة كيفية تعامل السينما مع أعمال نجيب محفوظ الروائية وإسهاماته كاتبًا للسيناريو، من خلال التطبيق العملي على أفلام مختارة، والتسجيل فيها مجاني لمن تبدأ أعمارهم من 18 عامًا.

عرض «ملحمة التحرير والبناء (الجزء الثاني)» بمكتبة الإسكندرية

تعرض وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، الفيلم التسجيلي «ملحمة التحرير والبناء (الجزء الثاني)» للمخرج محمود سامي عطا الله، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار أكتوبر. يتناول الفيلم جهود بناء السلام واستعادة قناة السويس، ويبرز التضحيات التي جسدت إرادة مصر في الحفاظ على سيادتها، ومدته 90 دقيقة، وذلك في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة العرض الجماعي الثانية (B3).

كوكتيل باند في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي في الزمالك حفلا لفرقة كوكتيل باند، في الثامنة مساءً، في أمسية موسيقية تعتمد على الأداء الحي.

ستورمالونج في ساقية الصاوي

تقدم فرقة ستورمالونج حفلا موسيقيا في ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً، ضمن برنامج الحفلات الحية للساقية.

فرقة مزاهر للموسيقى الشعبية في مركز مكان

يستضيف المركز المصري للثقافة والفنون "مكان" في الثامنة مساءً حفلا لفرقة مزاهر التي تقدم فن الزار المصري، أحد أشكال التراث الموسيقي الشعبي الذي يعتمد على الإيقاعات والغناء الجماعي والآلات الإيقاعية التقليدية.

ندوة "التاريخ من زوايا مختلفة" في مركز التحرير الثقافي

ينظم مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية لقاء بعنوان “History Hash Outs: Out of the Phoenix’s Ashes: Valentine de Saint-Point and the Eastern” في الواحدة ظهرا، يتناول موضوعات تتصل بالتاريخ والفكر وعلاقاتهما بالشرق.

الحواجز أمام الطلاب ذوي الإعاقات غير الظاهرة في مركز التحرير الثقافي

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية فعالية “Barriers for Students with Hidden Disabilities” في الواحدة ظهرا، لمناقشة العقبات التي قد تواجه الطلاب ذوي الإعاقات غير الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية، وتحديات الوصول إلى الدعم والتسهيلات المناسبة.

يوم ثقافي وفني بمتحف الموسيقى العربية

يستضيف متحف الموسيقى العربية بالقاهرة يومًا ثقافيًا وفنيًا ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل، في العاشرة صباحًا.

فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية

تقدم فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بالمركز الثقافي في كفر الشيخ، في الرابعة عصرًا.

فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية في معرض تراثنا

تقدم فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية، في الخامسة مساءً.

الوعي التاريخي والعيد القومي للغربية

يستضيف بيت ثقافة كفر الزيات لقاءً بعنوان «تعزيز الوعي التاريخي والاحتفال بالعيد القومي للغربية»، يقدمه الشاعر رضا غريب، في السادسة مساءً.

صالون «الوادي الجديد وحلم التعمير»

ينظم مركز التنمية الشبابية بالفرافرة صالون الثقافة الجماهيرية «الوادي الجديد وحلم التعمير»، بمشاركة أحمد زيدان عبد الله وهشام محمد عبد النبي، ويديره أحمد جبريل عمر، في السادسة مساءً.

مناقشة «نصفان يبحثان عن وطن»

يناقش قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية كتاب «نصفان يبحثان عن وطن» للكاتبة نرمين قدري، في السادسة والنصف مساءً.

فرقة الشرقية للفنون الشعبية

تقدم فرقة الشرقية للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة الزقازيق، في السابعة مساءً.

عرض فيلم «Cesare Deve Morire»

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «Cesare Deve Morire»، في الثامنة مساءً.

ورشة فنية بقصر ثقافة السويس

ينظم قصر ثقافة السويس ورشة فنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، يدربها محمد أبو عمرة، في الثامنة مساءً.

فرق الفنون الشعبية في مهرجان أسوان

تقدم فرق الفنون الشعبية عروضًا فنية على مسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، في التاسعة مساءً.

"سجن اختياري" على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة العرض "سجن اختياري"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين، في السابعة مساءً.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

يستمر عرض المسرحية على مسرح الغد، وهي من إنتاج فرقة مسرح الغد ضمن مشروع "المعالجة المسرحية للرواية"، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، في الثامنة مساءً.

جزويت الإسكندرية يقدم العرض المسرحي "الاستعراض"

يقدم مركز "الجزويت" الثقافي بالإسكندرية العرض المسرحي "الاستعراض" بالتعاون مع مدرسة فنون الأداء (برفورم)، ضمن دعم التجارب الإبداعية والمواهب الشابة. تدور الأحداث حول أخ وأخت يتابعان بفضول مرور موكب استعراضي ضخم يشغل المدينة، في معالجة درامية تقوم على التباين بين هدوء المنزل وصخب الخارج.

أسبوع الأفلام اليابانية 2026 في القاهرة

تتواصل عروض «أسبوع الأفلام اليابانية 2026» في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، ضمن الأنشطة التي تتيح للجمهور التعرف على السينما اليابانية وتجاربها الفنية والثقافية.

مهرجان أسوان «تعامد الشمس»

تتواصل فعاليات مهرجان أسوان «تعامد الشمس» بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل معبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتُقدَّم عروض متنوعة من الفلكلور المصري في عدد من مواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان، إلى جانب الجمعيات ومراكز الشباب.

معرض صورة الصحافة المصرية بالجامعة الأمريكية

تتواصل فعاليات معرض «صورة الصحافة المصرية 2026»، بقاعة العرض الفوتوغرافي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، ويضم صورًا توثق أبرز الأحداث الإخبارية والتحولات التي شهدتها مصر والمنطقة خلال عام 2025، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس المسابقة.

معرض «نباتات الزمالك الليلية» ضمن مهرجان «دي - كاف»

يواصل معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان البصري والباحث الإيطالي ياكوبو فالنتيني فعالياته في «صوبا آرت هب»، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» في دورته الرابعة عشرة، ويستمر حتى 25 أكتوبر. ويتخذ المعرض من النباتات والأشجار والحدائق محورًا لاستكشاف الطبقات العمرانية والثقافية في حي الزمالك، عبر التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني.

معرض أعمال النحات جلال جمعة في جاليري أوديسي

يستضيف جاليري أوديسي في الزمالك أعمال الفنان التشكيلي والنحات جلال جمعة، التي تضم منحوتات الخيول والثيران، وتستحضر القوة والحركة والحيوية من خلال معالجة فنية خاصة للشكل والكتلة.

«بقعة حمراء» لعلياء الجريدي بجاليري مصر

يستمر معرض «بقعة حمراء» للفنانة التشكيلية علياء الجريدي بجاليري مصر بالزمالك، ويقدّم أعمالاً تبنيها الفنانة من القماش والخيط، وتطرح من خلالها أسئلة حول الذاكرة والهشاشة والتعافي، وحول متى يتحول ما نراه إلى ما نصبح عليه.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض "مدينة الطيور" في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة للفنون معرض "مدينة الطيور" للفنانة نور الشامي، في تجربة فنية تفتح المجال للتأمل في عالم الطيور وما يحمله من دلالات جمالية ورمزية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام معرض «HACE Hotel Expo 2026»

يختتم معرض «HACE Hotel Expo 2026» لمستلزمات الفنادق والضيافة فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركات متخصصة في تجهيزات الفنادق والمطاعم والمخابز والحلويات والمقاهي، ومعدات الأغذية والمشروبات والتنظيف وتأثيث المنشآت الفندقية. ويستقبل الزائرين المتخصصين في قطاعات الضيافة من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

ختام معرض «مولد يا دنيا» للتشكيلية نادية الشرقاوي

يختتم معرض «مولد يا دنيا» للدكتورة نادية الشرقاوي فعالياته بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية في دار الأوبرا المصرية، ويضم 80 لوحة بألوان الأكريليك وبأحجام متنوعة، تستلهم أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقيم الرحمة والمحبة والسلام والتسامح.