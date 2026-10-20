كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات المولد الإبراهيمي بدسوق

وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، عبد الله محمود فليفل، برفع درجة الاستعداد لاستقبال الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والمقرر له 23 أكتوبر بمدينة دسوق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، برفقة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق لمدينة دسوق ، للوقوف على الاستعدادات النهائية للاحتفال بالمولد الدسوقي، حيث تفقد مدير الأمن و رئيس المدينة خلال الجولة أماكن التمركزات الأمنية وتأمين مداخل ومخارج المدينة ، وكاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات لمولد الإمام إبراهيم الدسوقي والبوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان الإبراهيمي وأبواب المسجد.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة دسوق أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والأمنية والطبية، لضمان خروج المولد بالشكل الذي يليق بمكانة دسوق التاريخية الدينية، مشيرا إلى أن كافة القطاعات تعمل على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للزائرين.

وقال إنه يتابع موقف الاستعدادات أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية وخلال جولاته الميدانية للتأكد من جاهزية الشوارع والمرافق العامة المحيطة بالمسجد الإبراهيمي.

ووجه ساطور بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري داخل محيط المسجد والشوارع المؤدية إليه، مع تعزيز الإنارة ورفع كفاءة المرافق الحيوية.