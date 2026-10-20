دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 سنة: برشلونة يخطف التعادل أمام باريس سان جيرمان

تعادل فريق شباب برشلونة تحت 19 سنة مع نظيره باريس سان جيرمان على ملعب الأخير ليصبح رصيد باريس 7 نقاط في ثلاث مباريات ووصل برشلونه للنقطة الرابعة بعد 3 مباريات.

أحرز باريس سان جيرمان هدفه في الشوط الأول وإستطاع الحفاظ على التقدم حتى الدقيقة 74 بعد أن قام فريق برشلونة بعدة تبديلات أهمها المهاجم تياكيتي الذي إستطاع الحصول على ركلة جزاء من تمريرة من وسط الملعب عرقله فيها مدافع باريس وتقدم لها اللاعب بيدرو رودريجيز ليحرز منها هدف التعادل وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات يقابل من خلالها باريس سان جيرمان فريق شباب فياريال وروما وأستون فيلا بينما يلتقي برشلونة مع فياريال والصباح ومانشيستر سيتي .