"البحوث الفلكية" و"الحماية المدنية" يبحثان تعزيز الاستعداد للزلازل والحد من الخسائر

/ بحث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقطاع الحماية المدنية سبل تعزيز التنسيق المشترك للاستعداد للزلازل، وتوظيف البيانات الزلزالية والدراسات الجيوفيزيائية في توجيه فرق الطوارئ إلى المناطق الأكثر تضررا، بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

جاء ذلك خلال زيارة تدريبية وتنسيقية لوفد من قطاع الحماية المدنية إلى المعهد، برئاسة الدكتور باسم نبوي، بهدف التعرف على آليات رصد الزلازل وتحليل بياناتها، والاستفادة منها في دعم سرعة الاستجابة للطوارئ.

واستعرضت الدكتورة شيماء مأمون، من قسم الزلازل، دور الشبكة القومية للزلازل، التي تضم 80 محطة رصد، في تحديد مواقع الهزات الأرضية وقوتها، موضحة أن دور المعهد يشمل إعداد خرائط المخاطر والسيناريوهات التقديرية قبل الزلازل لدعم خطط الإخلاء، وتوفير البيانات اللازمة لتوجيه فرق التدخل أثناء الزلازل، ومتابعة الهزات الارتدادية وتقييم الآثار الجيولوجية بعدها.

وأكدت أهمية توفير قناة اتصال مباشرة ومعتمدة بين المعهد والحماية المدنية، إلى جانب تنظيم تدريبات محاكاة مشتركة لرفع كفاءة الاستجابة للحوادث الزلزالية.

من جانبها، تناولت الدكتورة حنان جينيدي، من قسم ديناميكية الأرض، دور الدراسات الجيوفيزيائية في تقييم المخاطر الطبيعية وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها، بما يدعم إعداد خطط استباقية للطوارئ، مقترحة إبرام بروتوكول تعاون رسمي بين الجانبين لضمان استدامة تبادل المعلومات والخبرات.

وشملت الزيارة جولة داخل مركز رصد الزلازل بالمعهد، قدم خلالها الدكتور محمد عز العرب والدكتور محمد طه شرحا لآليات عمل المركز، وطرق استقبال البيانات الزلزالية وتحليلها على مدار الساعة.

وأكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهمية دور المعهد في دعم متخذي القرار بقطاع الحماية المدنية من خلال توفير الخرائط والتقديرات والبيانات الزلزالية، بما يعزز الاستعداد المسبق للكوارث ويسهم في حماية الأرواح والحد من الخسائر.