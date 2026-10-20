محافظ جنوب سيناء: ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على رأس أولوياتنا

أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل محمد كمال،أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الثلاثاء / ، أن ذلك جاء خلال اعتماده عددًا من عقود تقنين أوضاع أراضي املاك الدولة بمدينة دهب، خلال عرض إدارة أملاك الدولة بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، في إطار جهود المحافظة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع وتيرة العمل بملف التقنين.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال إجراءات التقنين للطلبات المستوفاة للشروط، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تكثيف جهود اللجان المختصة، وسرعة فحص الملفات المتبقية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز الإجراءات.

وطالب المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لملف تقنين الأوضاع بمختلف مدن المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، وترسيخ الاستقرار، ودعم خطط التنمية بالمحافظة.