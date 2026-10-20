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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تين هاج: رونالدو خذلني.. واضطررت لاتخاذ قرار عقلاني في مانشستر يونايتد

إريك تين هاج
إريك تين هاج
نورهان عادل

تحدث الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن كواليس علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن شعوره بخيبة الأمل بسبب عدم سير الأمور وفقًا للخطط التي وضعها قبل توليه مسؤولية تدريب الفريق الإنجليزي.

وقال تين هاج، في تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو خذل الفريق وخذله شخصيًا، موضحًا أن خططه الفنية كانت تعتمد على وجود النجم البرتغالي ضمن صفوف مانشستر يونايتد.

وأضاف المدرب الهولندي: «لقد سافرت إلى البرتغال للتحدث معه حول أهدافي قبل أن أتولى تدريب يونايتد».

وأكد تين هاج احترامه الكبير لرونالدو، مشيرًا إلى مكانته الاستثنائية في تاريخ كرة القدم، حيث قال: «من الواضح أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكنت أكنّ له الكثير من الاحترام».

وأوضح المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه اضطر في النهاية إلى اتخاذ قرار يتماشى مع رؤيته الفنية، بعيدًا عن مكانة اللاعب وتاريخه، مشددًا على ضرورة الاعتماد على العناصر التي يثق بها داخل الفريق.

وقال تين هاج: «لكن في ذلك الوقت، وبصفتي مديرًا فنيًا، كان عليّ اتخاذ قرار عقلاني والاعتماد على اللاعبين الذين أثق بهم».

وتأتي هذه التصريحات في إطار الحديث عن العلاقة المتوترة التي جمعت تين هاج برونالدو خلال فترة وجودهما في مانشستر يونايتد، والتي انتهت برحيل النجم البرتغالي عن النادي في نوفمبر 2022، عقب أزمة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

إريك تين هاج كريستيانو رونالدو كرة القدم مانشستر يونايتد

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