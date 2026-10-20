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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة الإسكندرية تبحث مع رئيس مصلحةالجمارك تحديات النقل الدولي والتخليص

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
أحمد بسيوني

بحثت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، أبرز التحديات التي تواجه العاملين بقطاع النقل الدولي واللوجستيات والتخليص الجمركي، وسبل تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة منظومة العمل الجمركي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة، برئاسة المهندس خالد صبري، بحضور أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي اللجان والشعب المعنية بقطاع التجارة والنقل.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بالإجراءات الجمركية، في مقدمتها المشكلات المتعلقة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACID) والغرامات المترتبة عليه، خاصة بمطار القاهرة، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، وإجراءات تطبيق نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد (AEO) على البضائع.

كما ناقش المشاركون مقترح إعفاء بضائع الترانزيت غير المباشر من نظام التسجيل المسبق للشحنات، مع التأكيد على أهمية توحيد إجراءات التخليص على رسائل الترانزيت في مختلف الموانئ المصرية، وتيسير خطوات صرف شحنات الترانزيت بميناء الدخيلة.

وشملت المناقشات كذلك التحديات المرتبطة بنظام نافذة عقب تحديثه، وسبل التعامل مع المشكلات التي تواجه المتعاملين معه، فضلًا عن أهمية تنظيم دورات تدريبية وتوعوية للمصدرين بشأن التسجيل على نظام الرقم المرجعي للشحنة (UCR)، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بالإجراءات المطلوبة والحد من المعوقات التي تواجه حركة الصادرات.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، بما يدعم سرعة التعامل مع المشكلات التشغيلية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع النقل الدولي واللوجستيات.

وفي ختام اللقاء، كرمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، وأهدته درع الشعبة تقديرًا لجهوده في دعم التواصل والتعاون مع العاملين بالقطاع.

وشهد اللقاء حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الدكتور ياسر المناويشي، ومحمد حفني، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، والمهندس محمود مرعي، والمهندس أحمد الكاتب، إلى جانب أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس خالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ومحمد العرجاوي، رئيس لجنة مستخلصي الجمارك وأعضاء مجلس إدارتها، وإبراهيم عبدالمنعم، رئيس لجنة المصدرين والتجارة الخارجية.

الغرفة التجارية الإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية

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