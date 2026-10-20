ضبط شخص يروج لبيع الأسلحة على الإنترنت

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وإيهامهم بحيازته لها، وطلب تحويل مبالغ مالية منهم وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.