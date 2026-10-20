مكتبة الإسكندرية تختتم برنامجًا لتأهيل الباحثات في دراسات المرأة

اختتمت مكتبة الإسكندرية البرنامج التدريبي المتخصص في دراسات المرأة، الذي نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بمشاركة 20 باحثة، واستمر على مدار 6 أسابيع خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2026، في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

واستهدف البرنامج تطوير القدرات البحثية للمشاركات في مجال دراسات المرأة، وتعزيز مهارات إعداد البحوث القائمة على الأدلة وتحليل السياسات العامة، بما يدعم تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير البرامج والسياسات المرتبطة بقضايا المرأة.

وتضمن التدريب مجموعة من الموضوعات العلمية والمنهجية، من بينها المفاهيم الأساسية لدراسات المرأة، وبحوث العنف ضد المرأة، وآليات تصميم الدراسات التي تستجيب لاحتياجات النساء، فضلًا عن أساليب تحليل السياسات العامة والاستفادة من نتائج البحوث في صياغة توصيات تساعد متخذي القرار.

كما ركز البرنامج على الجانب التطبيقي، من خلال تدريب المشاركات على إعداد الأبحاث والمشروعات العلمية المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة، وتحويل النتائج البحثية إلى مقترحات قابلة للتطبيق في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.

وشهد البرنامج إعداد أربع أوراق سياسات تناولت قضايا متعلقة بالعنف ضد المرأة، في خطوة عكست توظيف المهارات البحثية والمنهجية التي اكتسبتها المشاركات خلال فترة التدريب، بهدف تقديم توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في تحسين السياسات والتدخلات المرتبطة بهذه القضايا.

واعتمد البرنامج على الجمع بين ورشة عمل حضورية مكثفة وبرنامج للإرشاد الأكاديمي عن بُعد، بما أتاح للمشاركات تطوير مشروعاتهن البحثية والاستفادة من التوجيه المتخصص خلال إعداد أوراق السياسات.

واستهدف البرنامج الباحثين والباحثات بالجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية ومراكز الفكر وصنع السياسات في محافظة الإسكندرية، ممن لديهم اهتمام بدراسة قضايا المرأة والتنمية وتوظيف البحث العلمي في معالجة التحديات المجتمعية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن برنامج «تمكين المرأة المصرية»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويعكس اختتام البرنامج توجه مكتبة الإسكندرية وشركائها نحو تعزيز القدرات البحثية المتخصصة في دراسات المرأة، وربط مخرجات البحث العلمي بعملية صنع السياسات، بما يسهم في تطوير حلول أكثر فاعلية لقضايا العنف ضد المرأة ودعم جهود التنمية.