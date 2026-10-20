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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومركز السيطرة ببسيون ويتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة بمركز ومدينة بسيون، تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز السيطرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء، بحضور الدكتورة جيهان القطان، رئيس مركز ومدينة بسيون.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي، تابع المحافظ إجراءات استقبال طلبات المواطنين وموقف إنجاز المعاملات، وراجع معدلات العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيدًا بجهود العاملين في إنجاز ملفات المواطنين، وموجهًا باستمرار العمل على تسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما اطلع محافظ الغربية بمركز السيطرة على آليات متابعة الموقف التنفيذي ورصد البلاغات والتعامل معها، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر لضمان التعامل الفوري مع المشكلات، وتعزيز كفاءة المتابعة بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة بالمركز والمدينة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على مستوى الأداء الفعلي وتسريع وتيرة العمل في الملفات المرتبطة بمصالح المواطنين، مشيرًا إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة، بما يحقق مصالح أهالينا ويعزز ثقتهم في الخدمات الحكومية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين مركز تكنولوجي بسيون تحسين خدمات المواطنين

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