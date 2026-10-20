قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعود متوسط في سعر الدولار خلال تداولات الثلاثاء
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضحايا نظام بشار الأسد..تحليل الحمض النووي يحدد هوية رفات مفقودي الحرب السورية

سوريا
سوريا
إلهام عبد العزيز

قالت وكالة رويترز أن اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) ساعدت في تحديد هوية رفات أشخاص مفقودين في ثلاث حالات على الأقل في سوريا هذا العام، وهي أول حالات تحديد هوية من هذا النوع في البلاد، وتعد إنجازا كبيرا في الجهود الرامية إلى ​الكشف عن مصير المفقودين بعد الحرب التي استمرت سنوات.

ضحايا نظام بشار الأسد


وأنجزت الهيئة الوطنية للمفقودين حالتين من الثلاثة، بينما كانت الحالة الثالثة نتيجة عمل منظمات غير حكومية سورية ودولية استخدمت التحليل الجيني للمساعدة في تحديد هوية ‌رفات أسرة قتلت في ما يشتبه بأنها غارة جوية خلال الحرب التي اندلعت لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة السورية في عام 2017.

وتقدم هذه الحالات الثلاث، التي يعلن عنها هنا لأول مرة، مسارا محتملا للحصول على ردود وإجابات لعائلات في جميع أنحاء سوريا حيث لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين بعد عمليات قمع استمرت عقودا في عهد عائلة الأسد وحرب أهلية دامت قرابة 14 عاما.


وأدت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024 إلى الوصول لمراكز احتجاز ومواقع دفن ظلت لفترة طويلة بعيدة عن المحققين المستقلين. لكن الجهود المبذولة لتحديد هوية ​المفقودين تعقدت بسبب قيود، من بينها عدم القدرة على الوصول إلى المواقع أثناء الحرب والتحديات اللوجستية التي واجهت جمع عينات الحمض النووي من العائلات ونقص الخبرة والمعدات في مجال الطب الشرعي.  

ونفذ أعمال تحديد الهوية لعائلة في ​الرقة المركز السوري للعدالة والمساءلة وفريق شؤون المفقودين والطب الشرعي السوري، وهو منظمة إنسانية مستقلة تتخذ من المدينة مقرا لها وتحقق في مصير الأشخاص الذين اختفوا في الأراضي التي كانت ⁠تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ومؤسسة الأنثروبولوجيا الشرعية في جواتيمالا وهي منظمة غير هادفة للربح تأسست للتحقيق في جرائم القتل التي لم يتم التوصل فيها إلى الجاني خلال الصراع الداخلي الذي شهده هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.


وقال محمد العبد ​الله مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة لرويترز إن النتيجة ترفع توقعات العائلات لأنها تظهر ما هو ممكن فعليا.


وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين لرويترز إنها أكدت الهويات في الحالتين الأخريين من خلال مطابقة الحمض النووي وأبلغت العائلات بعدما راجع خبراء من اللجنة الدولية ​للصليب الأحمر النتائج. ولم تقدم الهيئة تفاصيل عن الضحايا أو ظروف وفاتهم.

الحرب في سوريا بشار الأسد سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

أعمال التشجير

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء توريد وزراعة 3620 شجرة بمحافظة بني سويف

أحمد بدوي

أحمد بدوي لراديو النيل: تطوير البنية التحتية للاتصالات أساس نجاح التحول الرقمي في مصر

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض جهود التحول للنقل المستدام وخفض الانبعاثات ضمن فعاليات منتدى مصر 2026

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد