"أكساد" تنظم ورشة عمل إقليمية بعنوان "واقع المزارعات في الوطن العربي ودورهن في الأمن الغذائي"

نظّمت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، اليوم الثلاثاء، في مقرها بدمشق، ورشة عمل إقليمية بعنوان «واقع المزارعات في الوطن العربي ودورهن في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة 2030»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات والمنظمات الزراعية العربية، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي (وينبار)، وذلك في إطار فعاليات السنة الدولية للمزارعات 2026.

وذكرت أكساد في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لمنظمة «أكساد» أكد أن المزارعات يشكّلن ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى أهمية تذليل التحديات التي تواجههن، وتوفير فرص أوسع للتمكين الاقتصادي والتدريب والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يعزز مساهمتهن في التنمية المستدامة.

وأوضح العبيد أن «أكساد» تعمل من خلال برامجها ومشروعاتها على دعم المرأة الريفية وتطوير قدراتها الإنتاجية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات والشراكات التي تتيح للمزارعات دوراً أكبر في تنمية المجتمعات الريفية.

وعلى هامش أعمال الورشة، افتتحت "أكساد" المعرض الأول لمنتجات المزارعات في الريف السوري، الذي أُقيم بهدف تسليط الضوء على دور المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي والغذائي، وإبراز إسهاماتها في تنمية الاقتصاد الريفي.

وشكّل المعرض فرصة للتعريف بمنتجات المزارعات ومشروعاتهن الإنتاجية، وتعزيز الاهتمام بتطوير هذه المشروعات ودعم تسويق منتجاتها، بما يسهم في تحسين فرص التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتشجيع المبادرات الزراعية الصغيرة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن جهود «أكساد» لتعزيز دور المرأة العربية في التنمية الزراعية المستدامة، وتوسيع فرص مشاركتها الاقتصادية والإنتاجية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة 2030.