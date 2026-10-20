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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هناك ما يكفي من المآسي.. الأمير هاري: أرغب في التصالح مع عائلتي

الأمير هاري
الأمير هاري
إلهام عبد العزيز

قال الأمير هاري إنه يأمل في التصالح مع والده الملك تشارلز ملك بريطانيا وبقية أفراد ​عائلته الذين انفصل عنهم عندما انتقل إلى الولايات المتحدة ‌قبل ست سنوات.

تصريحات صادمة للأمير هاري

وتسبب هاري، البالغ من العمر 42 عاما وابن الملك الأصغر، في حدوث انقسام كبير داخل العائلة عندما تخلى هو وزوجته ​ميجان عن مهامهما الملكية وانتقلا في 2020 إلى ولاية ​كاليفورنيا الأمريكية التي وجّها منها انتقادات شديدة للمؤسسة الملكية.

ولم ⁠يتحدث هاري مع شقيقه الأكبر، ولي العهد الأمير وليام، ​إلا نادرا على مدى سنوات، ولم تلتقِ عائلته مع والده ​مجددا إلا في الآونة الأخيرة. وقال هاري في مقابلة مع مجلة (جي.كيو) إنه يرغب في إصلاح الأمور. وعاد هاري في الآونة الأخيرة إلى بريطانيا ​برفقة ميجان وابنيهما.

وقال هاري للمجلة "مع كل ما ​يجري في العالم، فإن التصالح هو أهم شيء بالنسبة لي".

وذكر أنه يتفهم ‌الاهتمام ⁠الكبير الذي تحظى به أوضاع عائلته.

وأضاف "هناك خلافات بين الأشقاء، وهناك علاقات متصدعة بين الأبناء ووالديهم، أو بين الأبناء وأحد الوالدين".

وأوضح "وقد تلهم جهود التصالح بعض الناس لتحسين علاقاتهم الخاصة".

وتابع "وهناك من لا ​يريدون أن ​ينجح هذا التصالح. ⁠أما أنا فأريده أن ينجح".

وقال المتحدث باسم هاري إن أحدث تعليقاته لم تكن تهدف إلى ​توجيه انتقاد إلى وليام أو أي فرد ​آخر من ⁠أفراد العائلة.

وأكمل هاري دوق ساسكس حديثه لمجلة جي.كيو قائلا إنه على الرغم من أن "الندوب تبقى إلى الأبد"، فإنه يريد تشجيع ⁠الجميع على ​نسيان الماضي.

وأردف "بالنسبة لي، هناك ما يكفي ​من المآسي في العالم وفي حياة الناس، ولا داعي لمواصلة الخلافات العائلية. الأمر ​لا يستحق العناء".

الأمير هاري الملك تشارلز بريطانيا العائلة المالكة البريطانية

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