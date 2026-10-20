خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار الطاقة والشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن التطورات في مضيق هرمز والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد تنعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر، من خلال التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات والسلع.

توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي ضرورة لمواجهة الأزمات العالمية

وأضاف الشوادفي، أن مصر تواجه تحديات مرتبطة بتأثرها بالتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن ينعكس على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، ومن ثم قد ينتقل أثر هذه الزيادات إلى أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن قناة السويس قد تتأثر سلبًا بالتطورات الإقليمية، لا سيما في ظل التهديدات التي تشهدها حركة الملاحة في المنطقة، وما يرتبط بها من تحركات جماعة الحوثيين، الأمر الذي يضع مزيدًا من الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وحذر الخبير الاقتصادي من احتمالات ارتفاع أسعار السلع، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري، وفقًا لتقديره، على الواردات الخارجية بنسبة تصل إلى 65% من مدخلاته، لافتًا إلى أن الأسواق التي تستورد منها مصر شهدت بدورها ارتفاعًا في الأسعار، بما قد يزيد من تكلفة الواردات ويضاعف الضغوط على السوق المحلية.

وأكد الشوادفي أهمية العمل على وضع استراتيجية اقتصادية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دعم الشركات الاستراتيجية والتوسع في توطين الصناعات المحلية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق وتقليل تأثر الأسعار بالتقلبات الخارجية.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية باعتبارها أحد العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.

وأوضح أن تعزيز القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعة يمثلان مسارين مهمين للتعامل مع الأزمات العالمية، والحد من انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن إلى أسعار السلع في السوق المصرية.