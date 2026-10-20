مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة من القرارات والتشريعات الهادفة لدعم الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية

أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والتشريعات الهادفة إلى دعم الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز السياحة الدينية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدولي.

ووافق المجلس على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة للأعوام 2026-2036، كما أقر نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، الذي يطبق على الأنشطة المستجدة في القطاع، ومشروع نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026.

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي والتحديث الإداري، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لثلاثة مشروعات أنظمة، تشمل مشروع نظام معدل لنظام الاتحادات لسنة 2026، ومشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لسنة 2026، ومشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2026.

وفي مجال دعم السياحة الدينية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والدينية، وافق المجلس على إدراج موقع المغطس ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية، وإعلانه محمية طبيعية بمساحة 10 كيلومترات مربعة، بالتزامن مع بدء التحضيرات للاحتفال بمرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح عام 2030.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفقًا للأصول الدستورية.