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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كل ما يهمكم يهمنا.. إحنا موجودين علشان راحتكم وخدمتكم.. محافظ الغربية وسط أهالينا بمركز ومدينة بسيون.. يستمع لمطالبهم ويوجه بسرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة بسيون، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية على الاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا لهم: «كل ما يهمكم يهمنا، وإحنا موجودين علشان راحتكم وخدمتكم»، وموجهًا بسرعة فحص الشكاوى المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد المحافظ على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الجاد مع مطالبهم، وسرعة الاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا وتلبية احتياجاتهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات أهالي قري بسيون

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