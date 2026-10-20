"الدفاع الروسية": استهداف مركز لوجستي وسفينة حاويات متجهة إلى ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات بطائرات مُسيّرة استهدفت مركزًا لوجستيًا في مقاطعة روفنو، إضافة إلى سفينة حاويات متجهة إلى ميناء أوديسا كانت تنقل شحنات عسكرية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن القوات المسلحة الروسية واصلت شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، بالإضافة إلى سفن بحرية كانت تشارك في نقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأضافت أن الضربات المركز اللوجستي استهدفت "إيبيسنتر-ك" في مدينة دوبنو في مقاطعة ريفنو، والذي يضم مجمعا للمستودعات يستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى تعرض سفينة حاويات للقصف أثناء وجودها في عرض البحر، حيث كانت تنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية متجهة إلى ميناء أوديسا.