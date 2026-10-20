قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026 يواصل جلساته لليوم الثاني.. الإسكان والصحة والاقتصاد على طاولة النقاش
يضغط على زيلينسكي لإنهاء الحرب.. ترامب: قدمنا الكثير لأوكرانيا ولم نحصل على شيء
نشأت الديهي محذرًا وزير المالية الإسرائيلي: أنت بتلعب بالنار
الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة مع روسيا للإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين
مات مع أمه في حادث أسيوط| مدرسة بالمنيا تنعى الطالب ياسين وتؤكد: كان رايح يتعالج من السرطان
أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها
من 31 إلى 60 ألف ميجاوات.. أحمد موسى يتحدث عن تطور شبكة الكهرباء في مصر
رعب يضرب العالم.. تفاصيل خطة إيران لقطع كابلات الإنترنت وتدمير البنوك
حبس فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
أهالي ضحايا حادث الصحراوي الغربي يتسلمون جثامين 10 ضحايا من مشرحة سنورس بالفيوم
من 1200 إلى 8000 جنيه.. أحمد موسى يكشف تطور الحد الأدنى للأجور وزيادات الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيبحث سبل مواجهة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

كالاس
كالاس
أ ش أ

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيستغل الأشهر المقبلة لبحث سبل التعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس تريث الاتحاد في اتخاذ إجراءات مضادة رغم مطالبات مشرعين أوروبيين بالتحرك السريع.

وكان نحو 60 عضوا بالبرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية قد طالبوا المفوضية الأوروبية بالتدخل سريعا، عقب إعلان البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. ودعا المشرعون المفوضية إلى تفعيل تشريع يُعرف باسم «قانون الحظر»، من شأنه منع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو.

وقالت كالاس إنه ينبغي إبقاء جميع الخيارات مطروحة، موضحة أن اللجوء إلى قانون الحظر يمثل فرصة واحدة يجب الاستعداد لها جيدا، كما دعت الشركات إلى عدم المبالغة في الامتثال للعقوبات الأمريكية.

وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، واصل عدد من المشرعين المطالبة برد أسرع، إلا أن كالاس، رغم إقرارها بمطالبهم، أوضحت أن المفوضية الأوروبية ستحتاج إلى وقت لتحليل التداعيات القانونية الكاملة، وفتح حوار، والبحث عن حلول. ومن المتوقع بدء تنفيذ العقوبات بعد فترة تأجيل مدتها 180 يوما اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت بالفعل عقوبات على تسعة قضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ما أدى إلى حرمانهم من التعامل مع جميع مقدمي الخدمات الأمريكيين، بما في ذلك الخدمات المصرفية.

من جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي توماس بيرن، الذي يمثل رئاسة أيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمام المشرعين إن تأجيل العقوبات يوفر فرصة للحوار ينبغي الاستفادة منها، مع الاستعداد في الوقت نفسه لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقا لما ورد في بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم الأسبوع الماضي.

وتسعى واشنطن علنا إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية «لبنة تلو الأخرى»، كما تحث الدول على الانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

وحذرت كالاس من أن قرارات النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وفنزويلا رفض المحكمة الجنائية الدولية أو الانسحاب منها تهدد بتقويض أسس العدالة العالمية.

وقالت كالاس إن المحكمة تتعرض لهجمات في وقت تشتد فيه الحاجة إليها، مشيرة إلى تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التواصل مع شركائه لتعزيز المحكمة، محذرة الدول التي تتعرض لضغوط أمريكية للانسحاب منها من أن ذلك ستكون له تداعيات واضحة على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يمتلك وسائل عملية تتيح له اتخاذ مزيد من الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستزور مدينة لاهاي خلال الأسبوع الجاري.

السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي: الدولة سوف تحصل على ضرائب بقيمة 2.4 تريليون جنيه

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من السكتة القلبية المفاجئة لدى الأطفال.. ويوضح أسباب توقف القلب قبل سن 35 عامًا

راندا المنشاوي

وزيرة الإسكان تُعلن نجاح الدولة في تطوير 342 منطقة غير آمنة وتوفير 246 ألف وحدة سكنية

بالصور

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد