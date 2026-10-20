ورشة عمل للتعريف بمبادرة أنتج بنفسك بالتل الكبير لدعم التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة المصرية

نُظمت ورشة عمل تدريبية بمحافظة الإسماعيلية للتعريف بمبادرة أنتج بنفسك ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر رئاسة مركز ومدينة التل الكبير، بهدف تشجيع الأسر على إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة وتوفير مصادر دخل إضافية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لدعم التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، وتحت رعاية اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

جاءت الورشة بالتنسيق بين فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية ورئاسة مركز ومدينة التل الكبير، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وبمشاركة ممثلين عن إدارة تنمية القرية وبرنامج مشروعك ، ومديريات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والزراعة والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة السكان، إلى جانب عدد من الرائدات الريفيات والأئمة والوعاظ وممثلي الجهات المعنية.

وتناولت الورشة أهداف مبادرة أنتج بنفسك ، والفرص المتاحة لإقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة، وآليات التمويل وشروط وإجراءات الحصول عليه، والخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم، مع فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

كما استعرضت ممثلة مديرية العمل أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المواطنين على الإنتاج، والتعريف بالفرص المتاحة لإقامة المشروعات الصغيرة، وضرورة اختيار المشروعات التي تتناسب مع إمكانات الأسر واحتياجاتها، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل.

وأكد مدير فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية أهمية نشر الوعي بمبادرة أنتج بنفسك والوصول إلى الأسر في القرى والتجمعات السكانية، مشددًا على دور الرائدات الريفيات والأئمة والوعاظ في تعريف المواطنين بفرص التمكين الاقتصادي وآليات الاستفادة من المبادرة، وتشجيعهم على العمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم.

وشهدت الورشة مناقشات تفاعلية حول آليات توصيل المعلومات إلى المواطنين، والجهات المعنية التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على فرص التمويل والخدمات المتاحة، بما يعزز الاستفادة من المبادرة على أرض الواقع.

وعلى هامش الورشة، استعرض مدير الإدارة الصحية بالتل الكبير ومدير إدارة تنظيم الأسرة عددًا من المبادرات والجهود الصحية والسكانية، وفي مقدمتها مبادرة الألف يوم الذهبية ، إلى جانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، والتشجيع على الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل وتحسين الخصائص السكانية.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التكامل بين جهود التمكين الاقتصادي والتوعية الصحية والسكانية، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل دور الرائدات الريفيات والأئمة والوعاظ في نشر الوعي بالمبادرات والخدمات المتاحة، دعمًا لجهود الدولة في تنمية الأسرة المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.