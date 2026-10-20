قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026.. 95 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية.. صحة المواطن تحدد أولويات المرحلة المقبلة
منتدى مصر 2026 يواصل جلساته لليوم الثاني.. الإسكان والصحة والاقتصاد على طاولة النقاش
يضغط على زيلينسكي لإنهاء الحرب.. ترامب: قدمنا الكثير لأوكرانيا ولم نحصل على شيء
نشأت الديهي محذرًا وزير المالية الإسرائيلي: أنت بتلعب بالنار
الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة مع روسيا للإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين
مات مع أمه في حادث أسيوط| مدرسة بالمنيا تنعى الطالب ياسين وتؤكد: كان رايح يتعالج من السرطان
أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها
من 31 إلى 60 ألف ميجاوات.. أحمد موسى يتحدث عن تطور شبكة الكهرباء في مصر
رعب يضرب العالم.. تفاصيل خطة إيران لقطع كابلات الإنترنت وتدمير البنوك
حبس فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
أهالي ضحايا حادث الصحراوي الغربي يتسلمون جثامين 10 ضحايا من مشرحة سنورس بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رومانيا تنهي الجمود السياسي بتشكيل حكومة جديدة لمدة ستة أشهر

رومانيا
رومانيا
أ ش أ

 أنهى البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، خمسة أشهر من الجمود السياسي، بالتصويت لصالح تولي لوكا نيكوليسكو رئاسة الوزراء، بعد فشل ثلاث محاولات لتشكيل حكومة، في اتفاق مؤقت يمنح الأحزاب ستة أشهر للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.

ويقضي الاتفاق بانضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الحكومة، بينما يبقى الحزب الوطني الليبرالي خارجها، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تعزيز شعبية حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني الشعبوي.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي سورين جرينديانو إن حزبه يسعى إلى إقرار موازنة لعام 2027 تركز على الاستثمار بحلول نهاية نوفمبر المقبل، مؤكدا أن رومانيا تحتاج إلى التعافي الاقتصادي وليس التقشف، مع إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية ودعم الشركات واستئناف الاستثمار العام.

ومن المقرر إعادة التفاوض بشأن الاتفاق بعد ستة أشهر، وسط خلافات حول السياسة الاقتصادية، إذ يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون الحد من إجراءات التقشف، بينما يتمسك الليبراليون بضبط الإنفاق. واستبعد جرينديانو إبرام أي اتفاق مع حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين»، بسبب الخلافات بشأن أوروبا والأمن القومي.

البرلمان الروماني الجمود السياسي رئاسة الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي: الدولة سوف تحصل على ضرائب بقيمة 2.4 تريليون جنيه

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من السكتة القلبية المفاجئة لدى الأطفال.. ويوضح أسباب توقف القلب قبل سن 35 عامًا

راندا المنشاوي

وزيرة الإسكان تُعلن نجاح الدولة في تطوير 342 منطقة غير آمنة وتوفير 246 ألف وحدة سكنية

بالصور

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد