زيلينسكي: أمريكا أعادت تفعيل نظام الإنذار من الهجمات الباليستية الروسية

قال الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌اليوم الثلاثاء إن كييف تشعر بالامتنان للولايات ​المتحدة لاستئناف ​تزويدها بالمعلومات المخابراتية والإنذارات ⁠المبكرة من الهجمات ​الباليستية الروسية.

تصريحات رئيس أوكرانيا

وذكر زيلينسكي ​في مؤتمر صحفي عقده في أوسلو عقب محادثاته ​مع مفاوضي السلام ​الأمريكيين أن أوكرانيا لن ‌تخسر ⁠الحرب أمام روسيا، لكنها تخسر شعبها، وأنها ملتزمة بالعثور ​على سبل ​لإحلال ⁠السلام.



وأكد مجددا أن أوكرانيا ​تأمل في مناقشة ​القضايا ⁠الرئيسية المتعلقة بكيفية إنهاء الحرب خلال ⁠اجتماع ​ثلاثي بين ​القادة.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في محاولة لإصلاح العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك في ظل تقارب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موسكو وشكوى كييف من حجب واشنطن أسلحة دفاعية حيوية عنها.



