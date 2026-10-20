رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتفقد القاعات التعليمية ويتابع تجارب الطلاب

أجرى الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، جولة تفقدية بالمبنى الطبي (أ)، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على آراء الطلاب بشأن أساليب التدريس والخدمات التعليمية المقدمة لهم، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع الطلاب والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية.

وشملت الجولة الفصول التعليمية لطلاب الفرقة الثانية، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، والتي تطبق نظام التعلم القائم على حل المشكلات (PBL)، حيث يتضمن النظام مناقشة مشكلة جديدة، إلى جانب عرض ومناقشة حصيلة أهداف المشكلة السابقة، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والعمل الجماعي لدى الطلاب.

تأتي العملية التعليمية بكلية الطب بإشراف الأستاذة الدكتورة غادة حداد عميد قطاع العلوم الصحية، والأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب ، والدكتورة إيمان كُليب منسق برامج كلية الطب.

وتفقد رئيس الجامعة عددًا من الفصول، حيث ضم الفصل الأول الدكتورة عبير عزت، والثاني الدكتورة ريم عبد الوهاب، والثالث الدكتورة إيمان الشريف.

وخلال الجولة، ناقش الطلاب في المشكلة المطروحة وحصيلة الأهداف التي توصلوا إليها، واستمع إلى آرائهم بشأن أبرز المشكلات التي تواجههم خلال الدراسة، كما استفسر عن تقييمهم لتجربتهم في معمل المهارات، حيث أعرب الطلاب عن إعجابهم بالتجربة، وتحدثوا عن بعض الجوانب التي يرون أنها قد تحتاج إلى استكمال أو تطوير.

وعقب ذلك، توجه رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة إلى مدرجات طلاب الفرقة الأولى، حيث تفقد المدرج الأول الذي كانت تُلقي فيه الدكتورة سحر جلال محاضرة الاستولوجي، والمدرج الثاني الذي شهد محاضرة الفسيولوجي التي ألقتها الدكتورة أمل يوسف، وذلك للاطمئنان على انتظام المحاضرات والتواصل مع الطلاب داخل القاعات التعليمية.

وحرص الدكتور عادل حسن خلال لقائه بالطلاب على الاستماع إلى آرائهم بشأن الجوانب الإيجابية في تجربتهم التعليمية، إلى جانب أبرز النقاط التي يرون أنها تحتاج إلى تعديل أو مراجعة. كما استمع إلى استفسارات عدد من الطلاب حول الاعتماد، والمستشفى الجامعي، وموضوع التكيفات، وأجاب عن تساؤلاتهم، موضحًا ما يرتبط بها من جوانب، في حوار مباشر أتاح للطلاب التعبير عن آرائهم وطرح استفساراتهم.