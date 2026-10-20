حلمي النمنم: لا إعداد لشخص بعينه لتولي المسؤولية بعد الرئيس السيسي

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم المساس بمواد الدستور وعدم خوض الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء مدته تمثل رسالة واضحة بشأن مستقبل الحياة السياسية في مصر، وتؤكد أن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في المنافسة السياسية.

مصر مقبلة على مرحلة سياسية جديدة

وأضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن هذه التصريحات تعكس رؤية واضحة للمستقبل السياسي في مصر، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس أن الدولة لا تُعدّ شخصًا بعينه لتولي المسؤولية من بعده، وأن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في المنافسة السياسية.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة أمام الحكومة لتقديم كشف حساب بشأن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مراجعة المشروعات والسياسات التي نُفذت، وتحديد جوانب الإخفاق التي تحتاج إلى معالجة.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تتيح فتح حوار حول أداء الحكومة وما تحقق على أرض الواقع، بما يساعد على تقييم التجربة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر مقبلة على مرحلة سياسية جديدة سيكون لها رئيس جديد بعد انتهاء المدة الرئاسية الحالية، وفقًا للاستحقاقات الدستورية.

ولفت النمنم إلى أن الفترة التي سبقت تصريحات الرئيس شهدت، بحسب تقديره، محاولات لاستنساخ أجواء سياسية سابقة لعام 2012، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل السلطة والحياة السياسية في مصر.

وأكد أن تصريحات الرئيس اتسمت بالوضوح والشفافية، وقطعت الطريق أمام مروجي الشائعات، ومن كانوا يسعون إلى استغلال هذه الملفات لإثارة البلبلة في المجتمع، مشددًا على أهمية وضوح الرؤية بشأن المستقبل السياسي للبلاد.