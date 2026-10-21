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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جولة مُوسّعة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير الخريطة المرورية بمدينة الخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية موسعة بعدد من الميادين والمحاور الرئيسية بمدينة الخارجة، لمتابعة تنفيذ العلامات والإرشادات المرورية ومراجعة عناصر السلامة والأمان على الطرق، يرافقها العميد محمد رشيد مدير إدارة المرور، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجّهت المحافظ بمراجعة الخريطة المرورية للمدينة، والتوسع في وضع العلامات الإرشادية وتخطيط الميادين، مع مراجعة الميادين للتأكد من كفاية العلامات الإرشادية والتحذيرية والمطبات الصناعية، بشكل يتيح لقائدي المركبات الاستجابة الآمنة، إلى جانب تكثيف أعمال الإضاءة بالميادين والتقاطعات الرئيسية، والتأكد من وضوح العلامات والإشارات المرورية.

كما كلّفت المحافظ الوحدة المحلية بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة بالحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتعزيز عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الأطفال والمترددين عليها.

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