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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظة توضح حقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي.. وأسباب ضعف الضغط وتحرير 137 محضرًا خلال أسبوع

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

المحافظة توضح حقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي وأسباب ضعف الضغط في بعض المناطق

أكدت محافظة الوادي الجديد أن ما أُثير بشأن توقف شركة الغاز الطبيعي عن العمل بالمحافظة غير دقيق، موضحة استمرار التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاستيفاء المتطلبات والتنسيقات الفنية اللازمة، وتنظيم إجراءات التعاقدات والتركيبات الجديدة خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لاستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المستهدفة وفقًا للخطط المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 14 ألف عميل بمدينة الخارجة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية 

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من انخفاض ضغط الغاز ببعض المناطق، أشارت المحافظة إلى أن ذلك يرجع إلى الأعمال الفنية الجارية لتركيب وضبط منظمات الضغط الحديثة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين التشغيل وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت المحافظة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان استقرار ضغوط الشبكة وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تموين الوادي الجديد يحرر 137 محضرًا خلال أسبوع ويضبط لحومًا ودواجن منتهية الصلاحية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن حصاد حملاتها الرقابية خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن تحرير 137 محضرًا تموينيًا، خلال تنفيذ 29 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 197 منشأة بمختلف الأنشطة التجارية والتموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.


تفاصيل المضبوطات

وأوضحت المديرية أن بيان المضبوطات تضمن 154 كيلوجرامًا من اللحوم و66 كيلوجرامًا من الدواجن المتبلة، إلى جانب سجائر من نوع «كليوباترا بوكس»، وذلك في إطار الحملات الهادفة إلى التصدي للمخالفات التموينية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين وصلاحيتها للاستهلاك.

وناشدت مديرية التموين المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع غير صالحة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات المديرية على الرقم 0922928959، أو عبر رسائل الصفحة الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.

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